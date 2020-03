Comment sensibiliser les enfants au tri et recyclage du plastique? Voici ce que propose la Plastimobile (vidéo)

La Plastimobile a fait étape à l'école communale de Nevraumont, dans la commune de Bertrix, ce mercredi. L'objectif de cet atelier nomade ? Apprendre aux enfants à trier et recycler le plastique.

L'atelier nomade Plastimobile se rend dans les écoles, les salons, les foires et les festivals avec un objectif didactique: fabriquer et recycler du plastique en direct. Ce mercredi, la Plastimobile faisait étape dans l'école communale de Nevraumont. Les élèves ont pu travailler avec de vraies machines industrielles, en version miniature et manuelle.

Les enfants ont été sensibilisés à la valeur des matières plastiques en tant que matériaux et à leur impact sur l'environnement, ainsi qu'à la responsabilité individuelle dans la gestion des déchets sauvages. Ils ont appris à recycler le plastique pour refaire quelque chose avec, notamment des jetons pour les caddies.

La Plastimobile permet enfin de faire découvrir les opportunités d'emploi dans le secteur de la transformation des plastiques. De quoi peut-être créer de futures vocations.