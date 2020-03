Le football amateur suspendu à cause du coronavirus

(Belga) Alors qu'on jouera à huis clos ce weekend en D1A et D1B et que la finale de la Coupe de Belgique est reportée, le football amateur se retrouve à l'arrêt. L'Union belge de football, l'ACFF (Association des clubs francophones de football) et son pendant néerlandophone Voetbal Vlaanderen et la Pro League ont décidé d'annuler tous les tous les matches de jeunes et ceux programmés en divisions amateurs, ainsi que les entraînements, et ce en raison du coronavirus. Cela concerne tant le football que le futsal et le mini-foot. Toutes les annulations sont en vigueur jusqu'au 31 mars.

Les tournois internationaux de nos U17 et U19 (tant filles que garçons) sont aussi annulés, alors que toutes les activités programmées au Belgian Football Centre à Tubize (entraînements, journées de détection, activités de l'arbitrage, ¿) sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. "Vu que la situation peut évoluer chaque minute, l'URBSFA, en concertation avec l'ACFF, Voetbal Vlaanderen et la Pro League, suivra la situation de très près et communiquera rapidement par le biais des médias sociaux et digitaux", précise l'Union belge, qui regroupe les informations à ce sujet à l'adresse www.rbfa.be/corona-fr. "En ce qui concerne l'éventuel arrêt définitif de toutes les compétitions et les conséquences sur les montées et descentes, nous estimons qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Il est clair que si cela devait arriver, les différentes parties (RBFA, VV, ACFF et Pro League) devraient alors prendre des décisions pour déterminer ce qu'il y a lieu de faire pour désigner les champions, les montants et les relégués", indique l'ACFF dans un communiqué. (Belga)