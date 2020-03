L'Open Vld annule les derniers débats des candidats à sa présidence

(Belga) Les candidats à la présidence de l'Open Vld ont décidé d'annuler les derniers débats prévus à Lokeren, Herentals, Louvain et Hasselt afin d'éviter la propagation du covid-19, a annoncé jeudi, sur Twitter, Bart Tommelein, l'un des candidats à la succession de Gwendolyn Rutten.

La course à la présidence de l'Open Vld est entrée dans sa dernière ligne droite. C'est en effet le 27 mars que devrait être connu le nouveau président des libéraux flamands, voire le 31 mars si un deuxième tour devait être organisé. Le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein, le député fédéral Egbert Lachaert, la députée flamande Els Ampe et un indépendant de Coxyde, Stefaan Nuytten, sont candidats. Après concertation entre ces derniers, il a été décidé d'annuler les débats restants. Plus tôt dans la journée, Els Ampe avait proposé que la fin de la campagne se déroule uniquement sur les réseaux sociaux. (Belga)