Un temps un peu plus sec pour le week-end

(Belga) L'après-midi de jeudi sera marquée par un temps variable, alternant passages nuageux, averses et éclaircies, sous des maxima qui oscilleront entre 6 et 11 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent soufflera fort de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h, voire 80 km/h au littoral.

Jeudi soir et pendant la nuit, le temps devrait être plus sec, bien que quelques averses soient encore possibles dans le sud-est du pays. Des flocons pourront également faire leur apparition sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre 0 et 6 degrés, sous un vent de sud-ouest modéré à assez fort qui soufflera en rafales de 55 à 60 km/h, voire 75 km/h le long du littoral. Vendredi, inutile de ranger son parapluie, des averses arroseront encore le territoire, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre et de grésil. En Ardenne, de la neige fondante ne sera pas à exclure. Le temps restera variable samedi, avec la possibilité de quelques averses. Dimanche, la pluie marquera enfin un temps de pause. L'IRM prévoit un temps généralement sec. (Belga)