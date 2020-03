Coronavirus: Les Scouts et Les Guides recommandent l'annulation des fêtes et week-ends

Les fédérations scoutes et guides de Belgique ont également décidé de réagir face à l'épidémie de coronavirus.

Pour éviter une plus grande propagation du coronavirus, les fédérations scoutes et guides demandent d'annuler ou de reporter les événements comme les week-ends et fêtes d'unités.

"Nous recommandons fortement l'annulation"

"Dans un premier temps, pour tout ce qui est réunion normale, réunion à l'extérieur, il n'y a aucun problème", explique Gilles Beckers, prote-parole de la fédération Les Scouts, au micro de Steve Damman. "Pour tout ce qui est des fêtes d'unité, hikes, week-ends, voyages d'une nuit ou plus, nous recommandons fortement l'annulation afin de limiter la propagation de l'épidémie".

D'autres événements sont aussi programmés, à plus grande échelle. "À un niveau fédéral, par rapport aux gros événements qui se profilent pour nous, nous avons annulé "Scoutopia", un gros événement à destination des animateurs, qui devait se dérouler la semaine prochaine."

Les camps pas encore remis en question

Gilles Beckers précise que sa fédération se prononcera bientôt sur les événements qui se profilent à plus long terme, dans plus d'un mois. "Pour tout ce qui concerne les camps, le processus de déclaration des camps continue et suit son cours de manière norale. On avisera dans un seconde temps, en fonction de l'évolution de la situation, sur ce qu'il convient de faire."

Plus de précisions concernant les mesures chez Les Guides: http://www.guides.be/actualite/coronavirus-nouvelles-mesures

Plus de précisions concernant les mesures chez Les Scouts: https://lesscouts.be/coronavirus.html