Le Théâtre Royal flamand annule ses représentations, d'autres événements culturels annulés

Le Théâtre Royal flamand (KVS) annonce toutes ses représentations jusqu'à la fin du mois de mars, annonce-t-il jeudi. La bibliothèque Muntpunt et le centre culturel Beursschouwburg ferment eux aussi jusqu'à la fin du mois. L'orchestre Brussels Philharmonic et le chœur Vlaams Radiokoor annulent tous leurs concerts jusqu'au 9 avril, dont l'ouverture du festival Klara jeudi soir.

Le KVS a décidé d'annuler ses représentations même si ses salles ne comptent que 500 et 240 sièges. Sa décision est donc plus sévère que la mesure de la Région bruxelloise d'interdire les événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur. "Le KVS considère que les risques sont trop élevés et ne veut pas mettre inutilement en danger son public. Tous les visiteurs seront informés dès que possible", rapporte le théâtre. Le spectacle JR qui devait avoir lieu au Palais 12, coproduit par le KVS, est lui aussi annulé. Les organisateurs avaient d'abord annoncé que le nombre de spectateurs serait réduit de 1.200 à 900. L'orchestre Brussels Philharmonic annule six concerts en Allemagne et quatre concerts en Belgique. Le chœur Vlaams Radiokoor annule pour sa part quatre concerts, dont un en Allemagne. Toutes les répétitions sont également suspendues. Les organisateurs contacteront les personnes qui ont acheté les billets des concerts concernés. La bibliothèque Muntpunt et le centre culturel Beursschouwburg ont eux aussi annulé toutes leurs activités. Les portes de la bibliothèque restent ouvertes au public, mais le personnel travaillera en coulisses. Les personnes qui ont emprunté des livres ne pourront pas les rendre avant le mois d'avril.