Coronavirus - Telenet et Proximus ouvrent leurs chaînes football à tous leurs clients

(Belga) Les chaînes football de Telenet et Proximus seront accessibles librement à tous leurs clients ce week-end, indiquent les deux opérateurs jeudi.

En Jupiler Pro League, c'est dimanche qu'auront lieu les derniers matchs de la phase classique du championnat. Si les matchs sont bien joués, on saura à leur terme qui sera le 6e club à accéder aux play-off 1. La Pro League a décidé que tous les matchs de D1A ainsi que la finale en D1B qui oppose l'OHL et le Beerschot, se joueraient à huis clos en raison des mesures prises pour retarder la propagation du covid-19. A noter que le bourgmestre de Louvain a annoncé qu'il annulerait cette dernière rencontre si elle n'était pas reportée par l'Union belge. Quoiqu'il en soit, tous les clients de Proximus et Telenet auront accès librement à la retransmission des matchs s'ils ont lieu. (Belga)