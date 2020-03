Coronavirus - De plus en plus de points d'interrogation autour de l'EURO 2020

(Belga) Moins de cent jours avant le début du tournoi, de plus en plus de points d'interrogation subsistent à la suite de la pandémie de coronavirus autour de l'Euro 2020 qui se déroule cet été dans douze pays d'Europe.

Le quotidien sportif espagnol AS, souvent bien informé, rapporte via des sources au sein de la fédération espagnole de football (RFEF) que la possibilité existe que la compétition soit reportée à l'été 2021. L'Union européenne de football (UEFA) a annoncé ce jeudi qu'elle organisera une vidéo-conférence mardi prochain avec les 55 pays membres de l'association pour discuter de toutes les compétitions domestiques et européennes dont l'Euro 2020. Des sources des médias italiens affirment qu'une vidéo-conférence est tenue ce jeudi entre l'UEFA, représenté par son secrétaire général Giorgio Marchetti et le Big Five, les cinq plus gros championnats européens: La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 et la Premier League. Lors de cette réunion, le timing de l'Euro aurait été discuté et au moins certains championnats souhaiteraient un report du tournoi: au moins de quelques semaines ou d'un mois, voire jusqu'en 2021. De cette manière, la saison de club pourrait se jouer jusqu'au mois de juillet afin de rattraper les matches actuellement reportés. Chaque grand championnat européen a déjà dû remettre des matches ou, au moins les jouer à huis clos. La Juventus, l'Inter et le Real Madrid sont actuellement en quarantaine après avoir été possiblement en contact avec un joueur porteur du virus. Avec cette dernière option, l'Euro tomberait en même temps que la Ligue des Nations et les qualifications pour le Mondial 2022. Un report de quelques semaines deviendrait problématique à cause des Jeux Olympiques de Tokyo qui sont aussi menacés. Selon le journal allemand Bild, trois scénarios sont possibles: un tournoi à huis clos, un Euro dans un pays qui n'est pas gravement touché par le virus ou un report de l'Euro. Entre-temps,la Bosnie-Herzégovine a demandé le report de son match de barrage pour l'Euro 2020 face à l'Irlande prévu le 26 mars soit reporté. Le Qatar Airways International Tournament auquel la Belgique devait participer avec le Portugal, la Suisse et le Portugal a également été annulé suite à un augmentation du nombre de cas au Qatar. (Belga)