Coronavirus: toutes les messes annulées en Belgique jusqu'au 3 avril

L'Église catholique annonce, jeudi, qu'elle suspend toutes les célébrations publiques en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. La décision est effective dès ce week-end du 14 mars et restera en vigueur au moins jusqu'au 3 avril, indiquent les évêques de Belgique. Les baptêmes, mariages et funérailles peuvent se dérouler en cercle restreint. Les évêques de Belgique requièrent la plus grande prudence pour les "autres rencontres et réunions pastorales". Les églises resteront ouvertes pour "la prière ou la méditation personnelle". La mesure est d'application au moins jusqu'au 3 avril. Pâques tombant, cette année, le 12 avril, il faudra voir si l'interdiction des célébrations publiques sera toujours en vigueur à cette date.