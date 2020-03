Coronavirus: 5 millions de masques doivent arriver d'un moment à l'autre en Belgique

Christie Morreale était l'une des invitées de l'émission spéciale sur le coronavirus diffusée ce vendredi soir sur RTL-TVI. La ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé et de l'Action sociale a indiqué que la commande fédérale de masques de protection devait arriver prochainement. "Ça fait plusieurs semaines qu'on a relayé à madame De Block (ndlr: ministre fédérale de la Santé) l'importance d'avoir des masques. C'est simplement qu'on essaie d'avoir une commande fédérale qui prend l'ensemble des soins, en ce compris les médecins généralistes et les infirmières", a précisé la ministre.

"On sait que ça a été bloqué dans plusieurs pays voisins. La commande fédérale de 5 millions de masques devrait arriver ce soir ou dans les prochaines heures. Nous suivons heure à heure l'arrivée potentielle de l'avion et de l'acheminement. Les gouverneurs sont prévenus et le matériel pourra être acheminé d'ici dimanche et lundi, on l'espère en tout cas", a indiqué Christie Morreale.

La ministre a ajouté qu'une deuxième commande de 5 millions de masques, avec une réserve stratégique pour la Wallonie, avait été lancée.