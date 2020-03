Martin Fourcade gagne la dernière course de sa carrière, Boe gagne la Coupe du monde de biathlon

(Belga) Martin Fourcade a fait ses adieux au biathlon samedi sur une victoire lors de la poursuite de Kontiolahti, en Finlande, mais il n'a pas réussi à renverser la situation au classement général, terminant 2e de la Coupe du monde derrière le Norvégien Johannes Boe, lauréat du gros globe de cristal pour la 2e année consécutive.

Le Français, 31 ans, quintuple champion olympique, a annoncé vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière. Il quitte ainsi la scène sur un 83e succès (dont 79 en individuel) devant deux autres Français, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Boe s'est lui assuré son deuxième sacre à 26 ans en prenant la 4e place de la dernière course de l'hiver disputée sans spectateurs en raison des mesures relatives au coronavirus. Côté belge, Florent Claude a terminé à la 37e place en Finlande à 3:25 de Fourcade, avec 4 fautes au tir. Thierry Langer s'est classé lui 52e à 6:17 (8 fautes au tir). Au classement final de la Coupe du monde, Martin Fourcade (911 pts) échoue à deux points de Johannes Boe (913 points). Quentin Fillon-Maillet, 3e avec 843 unités, complète le podium. Le Français affiche cependant un palmarès de 7 victoires en Coupe du monde, consécutives, de 2012 à 2018. Florent Claude termine 34e avec 141 points et Thierry Langer 60e avec 53 points. La saison de Coupe du monde devait initialement se terminer à Oslo, du 20 au 22 mars, mais l'IBU, la Fédération internationale, avait décidé, jeudi, d'annuler l'étape, les autorités norvégiennes ayant interdit tout rassemblement de plus de 500 personnes. Seules les poursuites individuelles (hommes et dames) avaient été maintenues en Finlande, mais pas les deux relais mixtes de dimanche.