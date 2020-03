Coronavirus - Telenet offre plus de data à ses abonnés - mesures "exceptionnelles" chez Scarlet

(Belga) L'opérateur Telenet indique, samedi, qu'il va, lui aussi, offrir à ses clients un volume de données supplémentaire et des divertissements gratuits, maintenant qu'il est demandé à la population de travailler à domicile, de suivre des cours en ligne et de garder des contacts à distance dans la lutte contre le coronavirus. Décision identique du côté de Scarlet, une marque du groupe Proximus, où l'on annonce des mesures "exceptionnelles". La veille, Proximus et Orange avaient déjà annoncé des gestes commerciaux pour leurs clients.

Chez Telenet, les consommateurs disposant d'un abonnement avec une limite de volume verront doubler la quantité de données dont ils disposent pour leurs produits fixes et mobiles, rapporte l'opérateur. Cela vaut également pour les clients de Telenet Business. L'internet fixe sera renforcé à partir de lundi et le mobile à partir de mardi. Ce geste commercial sera d'application au moins jusqu'au 3 avril. À partir de mardi, les clients de Telenet pourront aussi visionner gratuitement plusieurs films et séries. La sélection des programmes ainsi mis à disposition inclut des productions locales et internationales et sera élargie durant les prochains jours. Du côté de Scarlet, tous les appels vers les lignes fixes seront gratuits, que ce soit pour les clients fixes ou mobiles. La limitation de vitesse Internet au-delà du volume maximum autorisé sera également supprimée et les canaux 'Movies & Series' (canaux 198 & 199) seront ajoutés gratuitement dans l'offre de base TV. Ces mesures seront activées gratuitement jusqu'au 3 avril 2020, et seront neutralisées sur la facture des consommateurs, précise-t-on du côté de Scarlet. (Belga)