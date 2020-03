Des infirmiers à domicile déplorent le manque de matériel de protection: les syndicats dénoncent "l'absence totale de concertation"

Ces derniers jours, nous recevons de nombreux messages via le bouton orange Alertez-nous d'infirmiers et infirmières domiciles. Ils déplorent le manque de matériel de protection. "Des millions de masques en Belgique et rien pour les infirmiers de première ligne! Des milliers d'infirmiers à domicile côtoient 7j/7 des patients à domicile. Et c'est comme ça que le gouvernement veux ralentir l'épidémie?", déplore Christophe. "Les communes donnent des masques... Oui mais uniquement pour médecins et dentistes. Encore une fois nous sommes les grands oubliés, nous les soignants à domicile. C'est purement honteux", écrit Nathalie.

Pourtant, la procédure à appliquer pour les infirmiers à domicile et transmise par le SPF Santé conseille d'utiliser par exemple un masque de protection dans certaines situations.

De son côté, le front commun syndical (FCS) privé-public des secteurs des services aux personnes dénonce l'absence totale de concertation avec les représentants du personnel des soins de santé, des services à domicile, d'aide aux personnes handicapées, d'accueil de l'enfance, etc. Il insiste aussi sur l'attention portée à la protection de ce personnel, jugée insuffisante, et demande des mesures d'accompagnement social permettant de garantir la pérennité des services rendus à la population.

Dans le courrier adressé aux autorités politiques en charge de la gestion de la crise provoquée par le coronavirus, le FCS indique que des "solutions urgentes, concertées entre les partenaires sociaux et les autorités, doivent être trouvées" pour tous ces secteurs et demande de manière urgente à ce qu'une rencontre soit organisée avec les responsables politiques. "La protection de ce personnel, si elle vise bien sûr à prévenir la maladie comme pour tout citoyen, doit en outre éviter de le transformer en vecteur de transmission virale, et surtout garantir qu'on ne va pas manquer rapidement d'effectifs, à cause de massives mises en quarantaine", avertit le front, qui réunit les syndicats CNE, ACV-Puls, Setca-BBTK, CGSLB, CSC-SP, ACV-OD, CGSP, ACOD et SLFP.