Coronavirus - A Bordeaux, 300 manifestants pour le climat dont des gilets jaunes, malgré le coronavirus

Quelque 300 personnes, dont des "gilets jaunes", ont manifesté samedi à Bordeaux pour le climat, malgré les préconisations des autorités de limiter les rassemblements en lien avec la crise du coronavirus.

La marche, maintenue par les organisateurs locaux en dépit des annulations d'autres rendez-vous de ce type en France, a réuni une grosse centaine de militants de la cause environnementale qui ont reçu le renfort, au moins au départ de la manifestation, d'un contingent un peu plus fourni de "gilets jaunes", la plupart sans leur veste fluo. Pour respecter "scrupuleusement" les préconisations des autorités sanitaires, les organisateurs ont tenté de former des petits groupes de 80 personnes mais la consigne n'a tenu que quelques minutes avant que le cortège, estimé à 350 personnes par la préfecture, ne forme qu'un bloc, sous encadrement policier. Les "gilets jaunes" ont toutefois quitté le parcours déclaré de la marche climat pour se diriger vers une grande rue piétonne commerçante, très fréquentée samedi malgré les avertissements des autorités et le contexte épidémiologique. Un "gilet jaune" a été interpellé pour un jet de pétard sur un membre des forces de l'ordre, a précisé la police.