Coronavirus - La France ferme dès minuit "des lieux recevant du public" non essentiels (officiel)

(Belga) Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé samedi soir avoir décidé "jusqu'à nouvel ordre la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays". La mesure concerne les cafés, les restaurants, les boîtes de nuit et tous les commerces non-essentiels. Les pharmacies, les magasins d'alimentation, les banques et les bars tabac ne sont pas concernés.

Plus de 830 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus ont été détectés en France, portant le total des cas à 4.500 depuis le début de l'épidémie, qui a pour l'heure fait 91 morts dans le pays, a annoncé samedi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Ce sont 12 décès supplémentaires par rapport à la veille, et "plus de 300 cas graves" sont en réanimation, a-t-il poursuivi. Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé le passage de la France au stade 3 de l'épidémie de coronavirus (Covid-19) et la fermeture de tous les lieux publics non-essentiels. Le 1er tour des élections municipales est par contre maintenu dimanche "comme prévu". Les experts ont "confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles. Les opérations de vote se dérouleront demain/dimanche comme prévu et je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme et leur civisme", a déclaré M. Philippe lors d'un point au ministère de la Santé. (Belga)