Aramco: baisse des bénéfices en 2019 sur fond de chute des cours du brut

Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a annoncé dimanche une baisse de 20,6% de ses bénéfices nets annuels en 2019, en raison de la chute des cours du brut, dévoilant publiquement pour la première fois de son histoire ses résultats annuels.

Le mastodonte de l'énergie a affiché un bénéfice net de 88,2 milliards de dollars l'an dernier, contre 111,1 milliards de dollars en 2018, a-t-il précisé dans un communiqué publié sur le site de Tadawul, l'indice de référence de la Bourse saoudienne.

"La baisse est principalement due à la chute des prix du pétrole brut et des volumes de production, conjuguée à la baisse des marges de raffinage et de produits chimiques", a expliqué la plus grande société cotée en Bourse au monde.

"2019 a été une année exceptionnelle pour Saudi Aramco. Dans diverses circonstances -certaines planifiées et d'autres non- le monde a eu un aperçu sans précédent de l'agilité et de la résilience de Saudi Aramco", a déclaré le PDG Amin Nasser, cité dans le communiqué.

"Notre échelle unique, nos faibles coûts et notre résilience se sont conjugués pour générer à la fois une croissance et les bénéfices les plus importants au monde, tout en maintenant notre position comme l'une des sociétés énergétiques les plus fiables de la planète", a encore argué M. Nasser.

L'annonce des résultats annuels de Saudi Aramco -initialement prévue lundi- intervient dans un contexte de fortes tensions sur le marché de l'or noir, frappé de plein fouet par l'épidémie du nouveau coronavirus et une guerre des prix que livre l'Arabie saoudite à la Russie.

Ryad fait pression pour que Moscou -deuxième producteur mondial- accepte une réduction de la production mondiale de brut afin de compenser la baisse de la demande, liée au ralentissement économique provoqué par le Covid-19.

Les résultats financiers 2019 de l'entreprise n'ont toutefois pas été affectés par l'impact de la propagation de la maladie, déclarée en décembre.

En avril 2019, Aramco avait ouvert ses livres de comptes mais seulement pour les agences de notation et c'était une première. L'entreprise publique avait dévoilé un bénéfice net de plus de 111 milliards de dollars pour l'exercice 2018.

Jadis très secret, ce fleuron de l'économie saoudienne est tenu à plus de transparence depuis son introduction historique en Bourse le 11 décembre 2019, levant un record de 29,4 milliards de dollars par la vente de quelque 1,75% de ses parts sur le marché financier local.