Prévisions météo: jusqu'à 14 degrés ce dimanche

Dimanche, à l'avant d'une nouvelle faible perturbation qui nous atteindra la nuit suivante, de l'air assez doux de sud à sud-ouest circulera sur la Belgique.

Dimanche, le temps sera sec mais majoritairement nuageux. Les éclaircies pourront être plus présentes en fin de journée dans le sud-est. Il fera assez doux avec des maxima de 9 degrés en Hautes Fagnes à 13 ou 14 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Vent modéré ou localement parfois assez fort de sud à sud-ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Dimanche soir, les éclaircies s'élargiront dans le sud-est. Dans le même temps, un risque de faibles pluies augmentera dans l'ouest. La nuit de dimanche à lundi, le ciel se dégagera dans toute la moitié sud-est. Ailleurs, en allant vers l'ouest et le nord-ouest, les nuages seront de plus en plus présents mais le temps restera sec à de faibles précipitations près. Minima de 2 degrés en Hautes Fagnes à 7 degrés à la côte. Sur la partie ouest du pays, le vent faible, et modéré au littoral, de sud s'orientera au nord-ouest. Dans l'est, le vent restera faible de secteur sud.

MÉTÉO : LES PRÉVISIONS DE VOTRE RÉGION

Lundi

Ce lundi, une faible perturbation sera principalement à l'origine de champs nuageux sur nos régions, le temps devant rester sec en de nombreux endroits. Toutefois une ondée ne sera pas exclue, principalement sur le relief ardennais.

En soirée, les éclaircies s'élargiront à partir du nord-ouest. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés dans le centre sous un vent faible de direction variable.

Mardi

Mardi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le temps deviendra assez ensoleillé et sec. Les maxima seront compris entre 11 degrés en haute Ardenne et jusqu’à 14 degrés localement en plaine. Le vent sera faible de secteur ouest. Dans le nord du pays, il sera parfois modéré.

Mercredi

Mercredi, en matinée, de larges éclaircies seront possibles. Toutefois en cours de journée, la nébulosité pourra devenir par moment abondante mais le temps restera sec et très doux avec des maxima oscillant entre 12 degrés en Hautes Fagnes et localement 16 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

Jeudi

Jeudi, la nébulosité sera variable avec un risque de faible précipitations localisées surtout dans le sud du pays. Généralement, le temps restera sec avec des maxima jusque 16 degrés.

Vendredi

Les prévisions pour vendredi sont encore incertaines. Des courants polaires détermineront notre temps. Les maxima diminueront autour de 10 degrés.

Samedi

Les prévisions pour samedi sont encore incertaines. Un flux continental de l'est déterminera notre temps. Les maxima resteront autour de 8 degrés avec un vent qui renforcera.