Red Flames - Le match amical des Red Flames contre la Norvège annulé

(Belga) Le match amical entre l'équipe nationale belge féminine de football et son homologue de Norvège, prévu le 9 avril à l'Arena Versluys d'Ostende, est annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

La Fédération norvégienne de football a annoncé sur son site web que toutes ses activités seront suspendues jusqu'au 15 avril. Pour les Red Flames (FIFA 17), le match d'entraînement face à la Norvège (FIFA 12) faisait partie de la préparation de l'important match de qualification pour l'Euro 2021 contre la Suisse (FIFA 19), qui aura lieu le 14 avril à 19 heures à Louvain. La Suisse et la Belgique partagent la tête du groupe H avec un maximum de 12 points après 4 matchs. Les neuf vainqueurs des groupes et les trois meilleurs deuxièmes se qualifient directement pour Angleterre. Les six autres deuxièmes disputent des barrages pour obtenir les trois derniers tickets en vue de la phase finale. . (Belga)