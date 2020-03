Coronavirus: le gouvernement réduit drastiquement les transports longue distance

Le gouvernement a décidé dimanche de réduire drastiquement les transports longue distance, afin de limiter la propagation du coronavirus, avec un trafic ferroviaire bientôt divisé par deux et seulement "quelques vols" internationaux.

Les transports "longue distance" en trains, cars ou avions seront "progressivement réduits" dans les jours à venir, a déclaré la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne.

L'objectif est de "limiter au strict nécessaire les déplacements de longue distance, pour freiner la diffusion du virus", même si "tout le monde pourra retourner à son domicile" et qu'il n'y aura "pas d'arrêt brutal", a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse au ministère.

Pour le transport aérien, alors que les réservations auprès des compagnies aériennes sont en chute libre, seuls "quelques vols à destination des Etats-Unis, de l'Afrique, quelques vols domestiques, et à destination de l'outre-mer" seront assurés, a précisé le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Les aéroports resteront ouverts mais certains terminaux vont fermer: Orly 2 mercredi, et deux terminaux de Roissy dont le 2G en "fin de semaine".

Quant aux 12.000 Français bloqués au Maroc, ils sont progressivement rapatriés par les compagnies aériennes: des vols au départ de Marrakech, Casablanca et Rabat sont déjà partis, d'autres étaient prévus dimanche depuis Agadir et Tanger.

A la SNCF, "le trafic longue distance sera progressivement ramené à un train sur deux et celui des TER à deux trains sur trois", a dit M. Djebbari.

En revanche, les transports en commun locaux "seront maintenus" avec 80% des métros en circulation et "un trafic normal pour les bus et tramways", 7 trains sur 10 à la SNCF, tout comme les transports en taxi et VTC et les activités commerciales liées au secteur des transports, a précisé le secrétaire d'Etat.

"Chacun doit renoncer aux déplacements non essentiels, aux déplacements d'agrément", et se limiter à ceux liés à "la santé, l'alimentation", et au "travail, lorsque le télétravail est impossible", a déclaré Mme Borne.

Pour appliquer toutes ces consignes gouvernementales, la direction de la SNCF et les syndicats de l'entreprise se sont entretenus par téléconférence dimanche, et vont le faire quotidiennement, selon les responsables de l'Unsa-Ferrovaire et Sud-Rail interrogés par l'AFP.

Didier Mathis (Unsa-Ferroviaire) et Erik Meyer (Sud-Rail) ont indiqué que "les accueils embarquement", lieu de contrôle en début de quai, souvent source de "bouchons" et "d'attroupements", allaient être "levés".

Par ailleurs, au guichet, il y aura "une distanciation" et "aucun contact avec la clientèle", distance qui, si elle n'est pas respectée, entraînera une fermeture, a expliqué M. Meyer. Les contrôleurs seront eux aussi "à distance des usagers" dans les trains, a-t-il ajouté. Le télétravail va aussi s'intensifier dans les fonctions support et administratives.

M. Mathis a fait état de "50% de chutes sur les voyages" la semaine dernière et a qualifié les échanges avec la direction de "constructifs": "on est au pied du mur", a-t-il résumé.

Edouard Philippe a annoncé le passage de l'épidémie au stade 3 en France, ainsi que la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", à savoir les restaurants, bars, discothèques ou cinémas.

Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations-essence, a précisé le Premier ministre.