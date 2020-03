Bruxelles et sa nouvelle vie: distance dans les files, interdiction d'approcher les conducteurs de la STIB...

Bruxelles. Un samedi soir, 21h30, en plein cœur de la capitale. Sur le piétonnier, seuls quelques rares touristes se croisent. Les transports en commun sont accessibles - mais pour quels navetteurs ?

Tout est à emporter

Un magasin - ouvert jusqu’à 23h habituellement - n’accueille presque aucun client. Un fast-food - situé sur la Bourse - reste ouvert 24h24, 7 jours 7, comme à son habitude. Seule différence, désormais, les plats sont tous à emporter. A l’intérieur, quelques clients attendent leur commande à côté des banquettes interdites d’accès.

Prenez vos distances

Autre interdiction, celle d’approcher le chauffeur dans les bus de la STIB. Les tickets de transports doivent être achetés à l‘avance. Les voyageurs sont priés d’inverser leurs habitudes: ils ne montent plus par l’avant - mais par l’arrière. Des changements aussi comme dans la file chez le boulanger. Naturellement, les clients respectent un peu de distance. "Je reviens d’Italie. La distance d’un mètre et demi est obligatoire", raconte une dame rencontrée par nos équipes devant une boulangerie. "On reste calme. On garde les distances sinon on va avoir une situation comme en Espagne ou en Italie où on ne pourra plus se promener dans la rue", craint un client. "S’il vous plaît, restez calmes", conseille un troisième client. Il poursuit: "Quand on voit ce qu’il se passe dans les supermarchés, il faut rester raisonnables."

Un week-end différent des autres - aussi pour les travailleurs de la boulangerie. Anne Matthys est gérante d’une boulangerie. Elle fait part d’une anecdote: "On avait une livraison à domicile. Quand le chauffeur a déposé la marchandise, le client ne voulait pas l'accepter en main propre. Il a dû déposer par terre la marchandise. Tout le monde prend ses dispositions."

Pour rappel, Les mesures annoncées jeudi soir à l'issue du conseil national de sécurité sont entrées en vigueur samedi à minuit. Après une dernière tournée, les bars et restaurants sont entrés en hibernation. Ils gardent portes closes jusqu'au 3 avril.