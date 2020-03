Une ville thaïlandaise désertée par les touristes? Affamés, des milliers de singes s'affrontent dans une guerre tribale (vidéo)

La bataille a opposé des singes de différentes parties de la province: une tribu qui revendique le territoire d'un temple historique, une autre qui vit dans un sanctuaire proche et une dernière qui se promène généralement autour d'un marché d'alimentation en bas de la rue, détaille le journal thaïlandais Thairath.

Selon cet article, les combats de singes ont éclaté en raison des conditions météorologiques extrêmes, avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés Celsius, et d'un manque de nourriture pour les singes dû au manque de touristes au cours de l'année écoulée et des conditions de sécheresse persistantes dans le pays. L'une des explications serait l'épidémie de coronavirus, qui fait chuter le nombre de touristes et donc la quantité de nourriture donnée aux singes du temple Phra Prang Sam Yod de Lopburi.

La province de Lopburi, située à environ 140 kilomètres au nord de Bangkok, abrite des milliers de singes qui errent généralement dans la ville du même nom et sont devenus sa principale attraction touristique. D'après le journal Thairath, ces singes sont aussi connus pour s'aggriper à des trains afin d'aller se battre contre d'autres spécimens de leur espèce dans la province de Nakhon Sawan, à 140 kilomètres au nord de Lopburi.