Le Grand Baromètre: le Roi Philippe reçoit une note sous la moyenne pour sa gestion de la crise politique

Si vous deviez donner une cote sur 10 au Roi Philippe pour sa gestion de la crise politique, vous lui donneriez 4,7/10 en moyenne. C'est l'enseignement de notre Grand Baromètre RTL INFO- Ipsos-Le Soir.

Selon les régions du pays, les avis ne sont pas les mêmes: les sondés néerlandophones sont plus critiques que les francophones. En Flandre, le souverain ne récolte que 4,5/10. Il est un peu au-dessus de la moyenne en Wallonie (5,1/10) et à Bruxelles (5,3/10).

Une appréciation différente d'il y a 6 ans

Ces cotes sont en tout cas inférieures au bulletin attribué à ce même Roi Philippe en octobre 2014, lors de la formation du gouvernement Michel (5,4/10 et une cote au-dessus de 5 dans les trois régions du pays).

A l’époque, le contexte était différent: la formation du gouvernement avait duré moins longtemps et on avait posé la question au moment où les partis étaient parvenus à un accord. Ici, la question est posée alors que les négociations n’ont jusqu’ici pas abouti, 9 mois et 20 jours après les élections.

Données techniques

L'enquête a été menées auprès de 2.463 (531 à Bruxelles, 974 en Wallonie et 958 en Flandre). Il s'agit d'un échantillon représentatif parmi les Belges de 18 ans et plus.

L'enquête a été réalisée du 4 au 9 mars 2020, c'est-à-dire avant les mesures plus restrictives concernant le coronavirus. Les interviews des sondés ont été réalisées en ligne.

La marge d'erreur maximale pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est d’environ 3,1% en Wallonie ; 3,2% en Flandre, 4,3% à Bruxelles.