Coronavirus: églises presque désertes en Pologne

Obéissant aux appels des autorités civiles et religieuses, les Polonais ont pratiquement déserté leurs églises dimanche, une situation inédite dans ce pays très catholique, y compris à l'époque communiste.

Au village de Dluga Koscielna, à 20 km à l'est de Varsovie, le jeune vicaire Cezary Szadujkis a célébré la messe pour une seule personne, alors qu'habituellement elle réunit environ 350 fidèles, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Je vais vous dire franchement, je suis jeune, mais ni moi ni les personnes âgées avec qui j’en ai discuté n'ont le souvenir d’une telle situation au cours des dernières décennies", a-t-il dit à l'AFP, interrogé pour savoir s'il se rappelait un dimanche où les Polonais auraient ainsi déserté massivement la messe.

La seule paroissienne présente, qui avait commandé cette messe dans une intention particulière, a communié en prenant l'hostie directement dans la bouche des mains du prêtre (ignorant les suggestions tant des médecins que de représentants de l'Eglise), a indiqué à l'AFP le père Szadujkis.

"Nous recueillons l'identité des gens qui entrent dans l'église, ainsi que leurs numéros de téléphone, pour pouvoir les informer en cas de nécessité" a-t-il encore expliqué à l'AFP.

Un cantique destiné à demander la protection divine pour les malades a clos la liturgie.

D'après les médias polonais, des scènes analogues ont pu être observées à travers le pays, les messes étant généralement suivies par quelques dizaines de fidèles.

Dans l'est de Varsovie, à la grande paroisse du Cœur Immaculé de Marie, la messe des familles, qui rassemble habituellement entre 500 et 600 personnes, en a réuni exactement 38 en ce dimanche particulier.

"Nos paroissiens sont obéissants, ils sont dix fois moins nombreux", constate le curé Krzysztof Ukleja.

A l'entrée, deux paroissiens distribuent des tickets numérotés, pour être certains de respecter le seuil de 50 personnes imposé par le gouvernement à tous les rassemblements.

Ces derniers jours, un débat s'est déroulé en Pologne, certains évêques étant critiqués pour avoir dans un premier temps suggéré d'augmenter le nombre des messes pour permettre aux fidèles de garder entre eux une distance d'au moins un mètre et demi, recommandée par les autorités civiles.

Mais finalement l'épiscopat a décrété une dispense pour les messes dominicales et invité les fidèles à y participer via les médias audiovisuels et sur internet.

La Pologne a enregistré jusqu'à ce dimanche 111 cas de contamination par le coronavirus, dont trois décès.