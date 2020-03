Coronavirus - La Colombie ferme ses frontières aux étrangers

(Belga) La Colombie, qui compte 34 cas du nouveau coronavirus, va à partir de lundi fermer ses frontières aux étrangers, n'autorisant l'entrée qu'aux Colombiens et aux résidents qui devront être en isolement pour 14 jours, a annoncé dimanche le président Ivan Duque.

Dans un message transmis sur Twitter, le chef de l'Etat a informé qu'"à partir de ce 16 mars, l'entrée dans le pays des non ressortissants et des non résidents en Colombie est restreinte". Les Colombiens et les étrangers qui vivent dans le pays pourront y entrer, mais "seront en isolement préventif obligatoire pour 14 jours" à leur domicile, a ajouté le président Duque. Cette mesure élargit la décision annoncée vendredi de fermer la frontière avec le Venezuela voisin, qui compte 10 cas confirmés, et de restreindre l'entrée des étrangers ayant voyagé en Europe et en Asie au cours des 14 jours précédents. L'Equateur voisin, qui recensait dimanche 37 cas confirmés, soit neuf de plus que la veille, dont deux décès, a également interdit l'entrée des étrangers sur son territoire pour une durée de 21 jours. Les cours y sont suspendus, ainsi que les événements rassemblant plus de 30 personnes. (Belga)