Coronavirus - L'Office des étrangers limite l'enregistrement des demandeurs d'asile: "Une mesure provisoire mais nécessaire"

L'Office des étrangers a décidé de limiter, à partir de lundi, le nombre d'enregistrements des demandeurs d'asile, "uniquement dans le but de respecter les directives en matière de distanciation sociale également au centre d'arrivée", annonce l'institution dimanche soir dans un communiqué. "Cette limitation des enregistrements au Petit-Château à Bruxelles est une mesure provisoire mais nécessaire", justifie-t-il.

Ces mesures temporaires limiteront notamment le nombre de personnes autorisées à l'intérieur du Petit-Château et en particulier dans les salles d'attente. La capacité du centre d'arrivée sera limitée afin de respecter une distance sûre entre les personnes, tout comme dans d'autres salles d'attente ou services publics. "La priorité sera dès lors donnée aux demandeurs d'asile les plus vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les familles avec enfants ou personnes malades", ajoute l'Office des étrangers, sans préciser le nombre d'enregistrements qui pourront être effectués. La situation sera évaluée au jour le jour. "Les services concernés analyseront dès lundi comment optimaliser la capacité maximale d'introduction des demandes de protection internationale tout en respectant les directives relatives à la santé publique".