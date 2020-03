RDC: le premier chef de guerre condamné dans l'histoire de la CPI sort de prison

(Belga) L'ex-chef de guerre congolais Thomas Lubanga, premier condamné dans l'histoire de la Cour pénale internationale (CPI), a été libéré dimanche à Kinshasa après avoir purgé l'intégralité de sa peine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Sa libération intervient au moment où sa région d'origine, l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, connaît un regain de troubles. Arrêté en 2006, Thomas Lubanga a été condamné à 14 ans de prison en 2012 pour l'enrôlement d'enfants-soldats dans le conflit communautaire qui a ravagé l'Ituri au début des années 2000. Il avait été transféré en décembre 2015 de La Haye vers Kinshasa pour purger la fin de sa peine avec un autre chef de guerre congolais condamné par la CPI, Germain Katanga. A sa sortie de la prison, M. Lubanga a été acclamé par une centaine de militants de son parti, l'Union des patriotes congolais (UPC). Thomas Lubanga a été un "cobaye" de la CPI, a déclaré l'un de ses avocats Papy Mayamba. M. Lubanga a été l'un des principaux acteurs du conflit communautaire qui a ravagé l'Ituri entre 1999 et 2003, avec des dizaines de milliers de morts. Il était le leader d'une des deux communautés en conflit, les Hema, des pasteurs et des commerçants en guerre avec les Lendu, des agriculteurs. Son retour en Ituri est attendu alors que plus de 700 civils ont été tués dans de nouvelles violences depuis décembre 2017, d'après les Nations unies qui parlent d'un possible "crime contre l'humanité". Les victimes sont très majoritairement des membres de sa communauté, les Hema. Les violences sont attribuées à un milice mystico-religieuse, la Codeco, active en zone lendu. Au moins cinq civils ont été tués vendredi, d'après des sources locales. Au total, plusieurs dizaines de personnes ont été tués depuis début mars dans le territoire de Djugu.