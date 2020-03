Coronavirus - La Fed baisse son taux directeur de 1 point à une fourchette de 0 à 0,25%

(Belga) La Fed a de nouveau abaissé ses taux de 1 point, dimanche, les ramenant dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25%, en raison des conséquences économiques de l'épidémie de nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Le président américain Donald Trump a félicité la Réserve fédérale pour la baisse surprise.

La Réserve fédérale a précisé qu'elle maintiendra les taux dans cette fourchette jusqu'à ce que la crise soit passée. La décision a été prise à l'unanimité des votants, moins une, qui aurait préféré une baisse moins forte des taux. La Fed a par ailleurs annoncé l'achat de 500 milliards de dollars de bons du Trésor et de 200 milliards de dollars de titres hypothécaires. "Cela me rend très heureux. Et je veux féliciter la Réserve fédérale", a réagi M. Trump, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. "C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment bien pour notre pays", a-t-il ajouté, affirmant que les Etats-Unis étaient "de loin le pays le plus solide du monde". "Je ne sais pas si cela (une telle décision, ndlr) est jamais arrivé un dimanche. Mais je pense que beaucoup à Wall Street sont très heureux. Et je peux vous dire, je suis très heureux. Je ne m'attendais pas à cela. Et j'aime être surpris", a ajouté le président américain qui a des relations souvent très tendues avec les dirigeants de la Fed. (Belga)