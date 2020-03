Etat d'urgence partiel en Australie où les visiteurs doivent s'auto-isoler

(Belga) En Australie, l'Etat du Victoria et le territoire de la capitale Canberra ont décrété lundi un état d'urgence pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus Covid-19.

L'Etat du Victoria (sud), le second le plus peuplé du pays ayant pour capitale fédérée Melbourne, et le territoire comprenant la capitale fédérale Canberra, ont annoncé l'entrée en vigueur de l'état d'urgence après le décès deux personnes âgées contaminées par le nouveau coronavirus Covid-19. Au Victoria, cette disposition est d'application durant au moins quatre semaines, et suppose que les autorités peuvent placer en quarantaine de lieux et des gens, placer des individus en détention ou réduire leur mouvement, en vue de protéger la population de l'épidémie. "De tels pouvoirs n'ont encore jamais été exercés", a indiqué le Premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews, "cela vous donne, j'espère, la mesure de la nature sans précédent de l'urgence sanitaire, c'est un défi significatif". Vendredi, le Grand prix de Fomule 1 d'Australie qui devait se tenir ce week-end à Melbourne avait été annulé en raison de la pandémie. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux nouveaux décès ont été enregistrés dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud (sud), l'Etat le plus peuplé du pays et qui enregistre le plus grand nombre d'infections au Covid-19. L'Australie recense plus de 300 cas d'infection au nouveau coronavirus, pour une population de 25 millions de personnes, ainsi que cinq décès à ce stade. Le gouvernement fédéral a annoncé dimanche que toutes les personnes arrivant en Australie depuis l'étranger devaient s'auto-isoler durant 14 jours à leur entrée dans le pays, que se soit à la maison ou dans des hôtels. Les bateaux de croisière ne sont plus autorisés à débarquer dans l'île-continent. La police va veiller à ce que la mesure soit respectée. Y contrevenir pourra être puni d'une amende jusqu'à 20.000 dollars australiens. (Belga)