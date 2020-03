Nouveau gouvernement Wilmès: qu’est-ce que les pouvoirs spéciaux?

Les pouvoirs spéciaux permettent à un ministre de prendre des décisions et de mettre en place des législation en les faisant valider après par le parlement. On économise ainsi le temps du débat parlementaire pour réagir au plus vite. Ils seront utilisés par le gouvernement Wilmès II uniquement en cas de décisions à prendre en lien avec la pandémie de Coronavirus.

"J'espère qu'on n'est pas dans une situation ou les choses dégénèrent et deviennent vraiment d'urgence", a réagi Alexander De Croo, le vice-Premier ministre et ministre des Finances, au micro de Fabrice Grosfilley ce matin. "Mais c'est bien de savoir qu'on a cette capacité de le faire. On était dans un gouvernement qui n'avait pas du tout de majorité. Maintenant 10 partis ont dit : tout ce qui est dans le cadre du coronavirus, on vous donne la capacité d'agir d'une manière beaucoup plus rapide. Je pense que c'était vraiment nécessaire."