TUI annule tous les voyages au moins jusqu'à fin mars

(Belga) Le voyagiste TUI Belgium annule tous le voyages - y compris les citytrips, la vacances au ski et en voiture - au moins jusqu'à fin mars, apprend-on lundi sur le site de l'entreprise.

TUI avait fait savoir samedi que toutes les formules de voyage organisé étaient annulées en raison de l'avis du SPF Affaires étrangères déconseillant tout déplacement à l'étranger. À présent, ce sont donc aussi les vacances en voitures, de proximité et les citytrips avec départ prévu jusque et y compris le 31 mars, ainsi que les vacances au ski jusque et y compris le 19 avril, qui sont annulées. "Dans les circonstances actuelles, nos clients ne pourront pas profiter de leur réservation et pourront de moins en moins entrer dans le pays où ils devaient se rendre", avance-t-on chez TUI. Lundi, le voyagiste ne pouvait pas encore donner une idée du nombre de clients concernés. TUI ne remboursera pas les réservations mais fournira à ses clients un bon grâce auquel ils pourront réserver d'autres vacances. Les réservations à partir du 1er avril sont acceptées pour le moment. En ce qui concerne les clients à l'étranger actuellement, la situation varie de pays à pays. TUI dit faire tout ce qui est en son pouvoir pour les rapatrier, notamment depuis le Maroc où les vacanciers seront ramenés ce lundi. Depuis l'Espagne, les retours devraient s'effectuer comme prévu. (Belga)