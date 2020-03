Le Racing Genk annule tous ses entraînements

(Belga) Le champion de Belgique de football en titre du KRC Genk a décidé lundi d'annuler toutes les séances d'entraînement du club "en raison des mesures en constante évolution visant à prévenir la propagation du coronavirus".

Les "entraînements d'entretien" en petits groupes qui étaient prévus cette semaine n'auront donc pas lieu", a expliqué le club limbourgeois dans un communiqué de presse. "Chaque joueur viendra au club aujourd'hui à l'heure prévue, mais uniquement pour récupérer les tenues d'entraînement et les repas commandés, puis rentrera chez lui immédiatement". "Les joueurs recevront un programme d'entraînement à domicile. Ils sont également autorisés à sortir individuellement. Mais il leur est fortement conseillé de ne pas organiser de petites réunions en dehors du club. Les contacts entre eux et avec d'autres personnes sont à éviter. Le message est de rester à la maison autant que possible". Dimanche soir, un autre club de Jupiler Pro League, le RSC Anderlecht a également annoncé la suspension de tous ses entraînements. (Belga)