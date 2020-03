Un demi-million de masques de protection livrés à la Belgique via Alibaba

(Belga) La Belgique recevra au cours de la semaine un demi-million de masques de protection ainsi que 30.000 kits de tests afin de lutter contre le Covid-19, a annoncé la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. Les premiers 300.000 masques arrivent à Liège lundi midi, tandis que la deuxième partie du don suivra dans le courant de la semaine. Le matériel est offert par la Fondation Alibaba et la Fondation Jack Ma, a encore précisé la ministre.

Les masques seront avant tout répartis entre les prestataires de soins du pays, selon Mme De Block. "Nos prestataires de soins sont sur la ligne de front dans la lutte contre le nouveau coronavirus, il est donc de notre devoir de les protéger un maximum. Les kits de tests supplémentaires sont aussi importants, car ils nous permettront de tester au plus vite les personnes présentant des symptômes suspects." Les masques seront distribués en fonction des besoins sur le terrain et sur la base des avis du Risk Management Group. Le don de matériel s'est fait grâce à l'intervention personnelle du Roi et avec le soutien de l'agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers (Awex). "Je tiens sincèrement à remercier Monsieur Jack Ma et Alibaba pour leur soutien à la Belgique dans la lutte contre le Covid-19", conclut la ministre de la Santé.