Pénurie de masques dans les hôpitaux: la Belgique victime d'une entreprise turque qui n'a pas livré sa dernière commande

Pourquoi nos hôpitaux subissent-ils une pénurie de masques en pleine épidémie du coronavirus? Le gouvernement belge a passé commande mais cette commande n'arrivera jamais. En effet, l'entreprise turque qui devait s'en charger fait en ce moment l'objet d'une enquête pour fraude. Il s'agissait d'une commande de 5 millions d'euros dans le cadre d'un achat groupé européen. Explications

Les cinq millions de masques devaient arriver avant minuit hier soir. Le délai est passé. C'est une évidence, la Belgique ne va pas les recevoir. Notre pays aurait été victime d'une arnaque. L' entreprise turque qui devait les livrer est soupçonnée de fraude. Une enquête a été ouverte. "Une plainte a été déposée par le SPF Santé publique concernant des masques pour la bouche. Une enquête est en cours pas d' autre commentaire pour l' instant", nous fait savoir le parquet dans un communiqué.

Mais il y a urgence. Ces masques sont indispensables pour le personnel du secteur de la santé. Les autorités ont donc lancé d'autres pistes et ont obtenu un don d'Alibaba. Le géant de l' e-commerce va envoyer 500.000 masques. 300.000 arrivent aujourd'hui à Liège. Le reste sera livré plus tard. 30.000 kits de tests seront aussi offerts et d'autres livraisons sont attendues par les autorités. "On estime que pour la deuxième moitié de la semaine le restant des 5 millions qui ont été commandés serait disponible", espérait sur nos antennes Alexander De Croo, ministre des Finances et chargé de la lutte contre la fraude fiscale.

Rien n'a été confirmé mais la Belgique devrait donc recevoir d'autres masques. Les autorités de la santé veulent des certitudes avant d'affirmer que les livraisons arriveront.