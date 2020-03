Camille, Bruxelloise de 31 ans, atteinte par le coronavirus: "Le plus dur, c'est de ne pas savoir respirer"

Camille, Bruxelloise de 31 ans atteinte du Covid-19, témoigne. Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle raconte la maladie et ses symptômes. Son objectif est de conscientiser la population.

Sous son pseudo Faceboook Ka Mille, la jeune femme de 31 ans se décrit sans problème de santé particulier ni antécédent. Contactée par téléphone, elle nous explique son état après 9 jours de confinement.



Le coronavirus touche aussi les jeunes en bonne santé

"Je suis allongée la plupart du temps. Je suis dans mon lit et je suis très faible", indique Camille.

Son premier message : le coronavirus peut affecter tout le monde, pas seulement les personnes âgées ou fragiles.

"Le plus dur, c'est de ne pas savoir respirer, de se dire que si j'ai envie de me lever ou de bêtement changer les draps pour les laver, je ne sais pas le faire. Oui, j'ai 30 ans, je ne suis pas un cas à risques, je n'ai aucun problème de santé mais ça je ne sais pas le faire", confie la jeune femme.



Tout le monde est concerné

Coupée du monde, elle peut compter sur le soutien de ses amis qui prennent régulièrement de ses nouvelles et qui s'occupent de ses courses. Si elle sort du silence, c'est aussi pour conscientiser la population.

"Chaque personne à son échelle, et encore plus aujourd'hui que les autres jours, peut faire quelque chose pour limiter la propagation du virus et empêcher que des personnes deviennent des cas graves et ne s'en sortent pas. C'est surtout ça, je veux que les gens réalisent que cela peut arriver à leurs voisins, à leurs copains, ça peut arriver à tout le monde", lance Camille.

Son message a été partagé par plus de 5.000 personnes en un peu moins de 24 heures.

