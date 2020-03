La Grèce impose la quarantaine obligatoire à tous les voyageurs

(Belga) Le gouvernement grec a annoncé lundi que tout voyageur arrivant "sur le sol grec" sera mis en quarantaine pour 14 jours "indépendamment de sa nationalité" afin de limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus.

"Toute personne qui entre dans le pays doit rester chez soi obligatoirement pendant 14 jours", a indiqué la porte-parole adjointe du gouvernement Aristotelia Peloni, lors d'un point de presse. La Grèce a adopté de plus en plus de restrictions pour faire face au coronavirus qui s'est propagé dans le pays ces derniers jours. Jusqu'ici, le virus a fait quatre morts en Grèce, ainsi que 331 cas recensés pour une population de 10,7 millions d'habitants. Le pays a interdit les rassemblements et coupé les liaisons avec l'Espagne, la Macédoine du Nord et l'Albanie, mais les échanges commerciaux se poursuivent, selon la porte-parole. À partir de mercredi, tous les commerces de détail seront fermés à l'exception des supermarchés, pharmacies, banques et stations de service, a ajouté la porte-parole. (Belga)