Christian est porté disparu à Herstal: l'avez-vous vu?

Le lundi 16 mars 2020 vers 06h00, Christian LEMAGE, un homme âgé de 41 ans, a quitté le domicile parental situé Boulevard Zénobe Gramme à Herstal. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Mercedes Classe A rouge immatriculée 1-VKF-936.

Christian mesure environ 1m85 et est de corpulence robuste. Il a les cheveux foncés et les yeux clairs.

Il est demandé à Christian de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Liège.