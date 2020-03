Les chiffres du coronavirus sont sous-évalués: "Il y a beaucoup de malades qu'on laisse à la maison et qui sont probablement infectés"

Emmanuel Bottieau, chef de l'unité des maladies tropicales de l'institut de médecine tropicale d'Anvers, était l'invité du RTL INFO 19H ce lundi. Nous l'avons interrogé sur le bilan du coronavirus en Belgique.

Luc Gilson: vous avez le sentiment que les chiffres sont en-dessous de la réalité?

Emmanuel Bottieau: Oui. On sait maintenant depuis 4 ou 5 jours qu'on a décidé de prioriser les cas les plus graves. Les gens qui doivent soit aller à l'hôpital soit rentrer à la maison. Donc ça ne correspond pas tout à fait au nombre de patients hospitalisés, mais on sait qu'il y a beaucoup de patients aussi qui sont moins malades, qu'on laisse à la maison et qui sont probablement infectés par le coronavirus.

Luc Gilson: On en est où chez nous aujourd'hui? On n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie?

Emmanuel Bottieau: Non probablement pas. Ce qui est plutôt rassurant, mais c'est encore très tôt pour en parler, c'est que les chiffres semblent relativement stables depuis 4 ou 5 jours. Même si c'est quand même assez élevé. C'est une vague qui monte. On espère surtout qu'elle ne monte pas trop vite. Maintenant il faut voir si ça va se stabiliser, ou encore augmenter. Je pense qu'il y est beaucoup trop tôt pour espérer déjà une décrue.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique