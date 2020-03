Présidentielle américaine 2020 - Biden remporte la primaire à Washington

(Belga) L'ancien vice-président américain Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans l'Etat de Washington, selon les prévisions des médias américains NBC, ABC et du New York Times. L'agence de presse AP informe sur base de 95% de bulletins de vote dépouillés que Joe Biden y récolte 37,9% des voix contre 36,4% pour Bernie Sanders.

L'avance de Joe Biden sur son rival est désormais telle qu'elle semble difficile à combler. Les démocrates devaient se prononcer la semaine passée dans six Etats lors d'élections primaires pour désigner le candidat qui défiera Donald Trump lors du scrutin présidentiel le 3 novembre. Joe Biden avait été reconnu vainqueur dans quatre de ces Etats, et devrait désormais l'emporter aussi à Washington. Le sénateur Sanders a remporté plus de voix dans l'Etat du Dakota du Nord. Plusieurs Etats américains devaient se prononcer lors de primaires démocrates mardi, mais ont décidé de reporter la tenue de ces élections en raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19. (Belga)