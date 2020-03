Coronavirus - DERNIÈRES INFOS: la STIB réduit son offre, les prisonniers fabriquent des masques, des Belges au Maroc rapatriés

En Belgique, de nombreuses mesures sont prises chaque jour, heure par heure, en lien avec la lutte pour limiter la propagation du coronavirus. Découvrez ici les informations de ce mardi 17 mars.

DERNIÈRES INFOS

Un nouveau procédé de diagnostic du Covid-19 développé par l'UNamur

L'Université de Namur a présenté mardi un nouveau procédé de diagnostic du Covid-19. Homologué par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé (AFMPS) mardi en début d'après-midi, il va permettre dès maintenant d'augmenter le nombre de tests réalisés en Belgique. Il ouvre aussi de nouvelles perspectives dans la lutte contre le nouveau coronavirus à l'échelle mondiale.

Les Belges qui séjournent à l'étranger invités à "considérer un éventuel retour anticipé"

Les touristes ou les étudiants qui séjournent actuellement pour une courte période à l'étranger sont invités "à considérer un éventuel retour anticipé ou, à défaut, être disposés à courir le risque de rester plus longtemps que prévu sur leur lieu de destination", indique mardi le SPF Affaires étrangères. Quant aux résidents permanents, ils doivent eux-mêmes "estimer si le fait de rester sur place constitue la meilleure option".

Encore moins d'élèves dans les écoles ce mardi

Dans l'enseignement libre catholique, qui scolarise un enfant sur deux en Belgique francophone, la même tendance baissière a été constatée mardi. Dans les écoles fondamentales (maternel et primaire) catholiques, le taux de présence, qui était de 2,16% lundi, est ainsi tombé à 1% à peine, selon Etienne Michel, le directeur général du Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC). Dans le secondaire catholique, ce chiffre tend à présent vers zéro. Il n'était déjà que de 0,1% lundi.

Thalys réduit encore la cadence

La compagnie de trains à grande vitesse Thalys va encore réduire son offre, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué. Mercredi, la moitié des trains circuleront encore mais dès jeudi, seuls 25% des trains rouleront. Ces mesures sont prises en raison de la baisse de fréquentation des trains dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus.



A partir de jeudi, Thalys ne prévoit que quatre aller-retour Paris-Bruxelles et deux aller-retour entre Paris et les Pays-Bas (avec des arrêts en Belgique), ainsi que deux aller-retour entre Paris et l'Allemagne (avec des arrêts en Belgique). Les trains vers Marne-La-Vallée et Paris-Charles de Gaulle ainsi que les trains Izy sont supprimés.



La Tunisie ferme son espace aérien pour les vols belges mercredi

La Tunisie a annoncé la fermeture de son espace aérien pour les vols belges à partir de mercredi. L'Egypte a annoncé pareille mesure à partir de jeudi.

Le confinement laisse les refuges pour animaux aux abois

Les mesures de confinement adoptées pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus pèsent sur le quotidien des refuges pour animaux, déjà à la limite de leurs capacités en temps normal. "Les adoptions sont devenues rarissimes alors que le refuge sature", met ainsi en garde la SPA La Louvière qui prie, mardi dans un communiqué, les maîtres à ne plus abandonner leur animal de compagnie. Face à la saturation des refuges, un appel aux familles d'accueil pour chiens et pour chats est par ailleurs lancé. (lire l'article complet)

Le bourgmestre de Mons réquisitionne 2.000 masques de protection

Le bourgmestre de Mons a réquisitionné 2.000 masques de protection dans un camion venant du Royaume-Uni et les a distribués au personnel médical montois.

Rapatriement de vacanciers belges bloqués au Maroc

Quatre vols charters sont programmés ce mercredi pour rapatrier du Maroc 720 Belges depuis Agadir et Marrakech, a annoncé mardi le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin. (lire l'article complet)

Faute de personnel disponible, la Stib adapte aussi son offre de transports

La société des transports en commun bruxellois (Stib) se dit contrainte mardi d'également adapter son offre - comme l'ont déjà fait De Lijn et la SNCB - à partir de mercredi. Toutes les lignes resteront exploitées mais à une fréquence de 2/3 par rapport à la situation normale. Le personnel n'est pas disponible en suffisance pour maintenir le rythme classique.



Des communes de la périphérie bruxelloise ouvrent des centres médicaux temporaires

Les communes de la périphérie bruxelloise de Zaventem, Merchtem et Vilvorde ont mis en place des centres médicaux temporaires pour soulager les médecins généralistes et les urgences des hôpitaux. Des médecins y décident de renvoyer les patients chez eux ou les redirigent vers un hôpital.



Ostéopathie: "seules les consultations urgentes doivent encore être envisagées"

Il est recommandé aux ostéopathes de ne plus effectuer que les consultations urgentes après avoir procédé à une anamnèse (histoire de la maladie, NDLR) approfondie par téléphone, déclarent mardi dans une communication commune Dirk Segers, président d'Ostéopathie.be, Jean Ruwet, président de l'Union Belge des Ostéopathes (UBO) et Samuel Christiaens, président de l'Union des Kinésithérapeutes et Ostéopathes diplômés (UKO).



Les détenus des prisons belges s'attèlent à la fabrication de masques

Les prisons belges n'ont pas connu de nouvel incident, après le refus samedi de 95 détenus de retourner à l'intérieur de la prison de Termonde après la promenade du matin, indique mardi l'administration pénitentiaire. Pour l'instant, un seul détenu, à la prison de Mons, a été contaminé par le nouveau coronavirus. La porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver, a expliqué que les détenus de plusieurs prisons fabriquent désormais des masques, confirmant une information du journal De Morgen.



Les élèves pourront recevoir des travaux à faire, mais pas de nouveaux apprentissages

La ministre de l'Education Caroline Désir (PS) et les différents acteurs de l'enseignement ont convenu mardi d'une série de mesures pratiques pour assurer une certaine continuité des apprentissages à domicile pour les enfants malgré la suspension des cours durant trois semaines pour freiner la propagation du Covid-19 en Belgique. (lire l'article complet)



Brussels Airlines va suspendre ses vols réguliers dès vendredi

La compagnie aérienne Brussels Airlines va suspendre temporairement tous ses vols réguliers à partir de vendredi, a annoncé mardi le CEO de la compagnie, Dieter Vranckx, lors d'une réunion avec les syndicats. L'information a été communiquée par le syndicat libéral avant d'être confirmée par un porte-parole de Brussels Airlines. La suspension devrait durer au moins quatre semaines. (lire l'article complet)

Les TEC suspendent le transport scolaire, les élèves de l'enseignement spécialisé fort touchés



Les 900 circuits de transport scolaires sont temporairement suspendus à partir de ce mercredi 18 mars. La décision pourra toutefois être revue par le gouvernement wallon dans les prochains jours et semaines. Ce service est organisé, sous certaines conditions, à destination des élèves qui ne bénéficient pas d'une ligne régulière pour se rendre vers leurs écoles. Quelque 25.000 jeunes sont concernés, dont plus de la moitié fréquente des établissement de l'enseignement spécialisé de la Communauté française.

Voo lève aussi les limites de ses forfaits

Voo a décidé de lever les limites de ses forfaits pour permettre à ses clients de rester connectés et de télétravailler dans les meilleures conditions dans ce contexte d'épidémie de coronavirus, indique mardi l'entreprise télécom. La mesure entre en vigueur à partir de ce mardi et se prolongera jusqu'au 31 mars inclus.

La semaine dernière, Proximus, Telenet, Scarlet et Orange Belgium avaient également annoncé des gestes commerciaux en faveur de leurs clients. Les chiffres du trafic internet ont presque doublé chez tous les grands opérateurs du pays. Face aux mesures de confinement, le nombre d'appels et la consommation d'internet fixe ont fortement augmenté durant la journée de lundi. (

Les banques travailleront uniquement sur rendez-vous à partir de mercredi



Les banques ne recevront plus leurs clients que sur rendez-vous à partir de mercredi, rapporte mardi la fédération sectorielle Febelfin. Le secteur bancaire demande que les opérations bancaires quotidiennes soient effectuées par voie digitale et que les clients ne se présentent à l'agence que pour des questions "très urgentes".

Les prix de l'essence en baisse à la pompe, au plus bas depuis 11 ans



Faire son plein coûtera moins cher dès mercredi, selon un communiqué du SPF Économie publié mardi. Les prix à la pompe afficheront un plus bas depuis début 2009, selon les statistiques de la Fédération pétrolière belge. Découvrez les nouveaux prix

Les banques accorderont des facilités pour les remboursements de crédit

Les quatre grandes banques de Belgique (BNP Paribas Fortis, ING, Belfius et CBC) se sont accordées pour diminuer la pression sur les entreprises affaiblies par l'impact économique du coronavirus, rapportent nos confrères de L'Echo. Cet accord devrait pouvoir être étendu aux plus petites banques. Ces institutions financières permettraient une suspension et un échelonnement du remboursement d'un crédit, que ce soit le remboursement du capital et celui des intérêts, pour les entreprises qui ont besoin d'air.

Bilan officiel du jour: dix décès au total

Les autorités sanitaires ont dénombré 185 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, ont annoncé mardi le Centre de crise et le SPF Santé publique. Au total, 1.243 infections ont été détectées en Belgique. Dix décès sont à déplorer.

À partir de demain midi: un client par 10 mètres carrés de surface de magasin

"A partir de mercredi midi, nous allons faire en sorte qu’il n’y ait pas plus que 1 client pour 10 mètres carré de magasin. C’est une mesure radicale qui va demander beaucoup de collaboration des clients mais c’est vraiment pour le bien de tout le monde, des clients mais également du personnel qui travaille dans le magasin", a expliqué la fédération des commerces.

Les personnes non contaminées doivent pouvoir continuer à travailler (Groupe des 10)



Les syndicats et les employeurs réunis au sein du Groupe des 10 soutiennent "pleinement" les mesures "drastiques" décidées par le gouvernement pour protéger la santé publique face à l'épidémie de coronavirus, indiquent-ils mardi dans un communiqué commun. Les organisations jugent "important" que les travailleurs qui ne sont pas contaminés restent au maximum au travail.

En justice, le traitement des affaires urgentes uniquement est désormais imposé

Le Collège des cours et tribunaux a décidé, mardi, d'imposer désormais aux différentes instances judiciaires de traiter uniquement les affaires urgentes.

30.000 entreprises ont déjà fait appel au chômage temporaire



Trente mille entreprises ont déjà fait appel au chômage temporaire, indique mardi L'Echo sur base des informations de la ministre fédérale de l'Emploi, Nathalie Muylle (CD&V). De 200 à 300.000 travailleurs ont déjà été placés en chômage temporaire.



La situation dans le secteur industriel est "explosive" dit un syndicat



La situation dans le secteur industriel est pour l'instant "explosive", a indiqué William Van Erdeghem du syndicat chrétien ACV-CSC Metea. "Dans certaines usines, quatre ou cinq personnes doivent travailler sur un mètre carré. Les gens sont inquiets. Il est incompréhensible que les entreprises laissent l'économie primer sur la santé."

En justice, le traitement des affaires urgentes uniquement est désormais imposé



Le Collège des cours et tribunaux a décidé, mardi, d'imposer désormais aux différentes instances judiciaires de traiter uniquement les affaires urgentes. Vendredi, le Collège avait fait part de recommandations, assez peu claires, laissant toute liberté aux chefs de corps des entités judiciaires pour les mesures à prendre. Vu la grande confusion qu'a engendré cette situation, le Collège a décidé, mardi, de redresser la barre en faisant preuve de plus de fermeté.

MediaMarkt et Extra vont aussi fermer leurs magasins



La chaîne de magasins MediaMarkt a annoncé mardi par communiqué qu'elle fermait tous ses magasins en Belgique jusqu'à nouvel ordre. Les clients peuvent toujours faire leurs achats en ligne mais les retraits en magasin ne sont désormais plus possibles. Extra a également annoncé la fermeture de ses 42 enseignes en Belgique.

Voici la liste des grandes enseignes non alimentaires qui ferment

Mouvement de solidarité en ligne pour effectuer les emplettes des personnes isolées

Une initiative citoyenne, fondée sur les réseaux sociaux en Belgique, vise à "mettre en relation des personnes isolées et des personnes bénévoles disponibles dans le même quartier pour effectuer les courses de première nécessité et en assurer la livraison", dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, annonce le communiqué de presse du mouvement solidaire, baptisé Covid-Solidarity.org.

Des supermarchés ouverts tôt le matin aux seuls seniors

Le groupe Delhaize va donner la priorité aux plus de 65 ans dès mardi entre 08h00 et 09h00. La chaîne de supermarchés va également n'autoriser qu'un client par 15 mètres carrés."Nous comptons sur la solidarité et la compréhension de nos clients et leur demandons de ne pas venir au magasin" pendant l'heure réservée aux plus de 65 ans, indique l'enseigne.

Le trafic internet a quasiment doublé



Les chiffres du trafic internet ont presque doublé chez tous les grands opérateurs du pays, rapporte L'Echo mardi.



Air Belgium ramène anticipativement 625 voyageurs des Caraïbes



La compagnie aérienne Air Belgium va rapatrier anticipativement 625 voyageurs actuellement dans les Caraïbes vers l'aéroport de Charleroi, pour éviter qu'ils ne soient bloqués si des vols venaient ultérieurement à être supprimés, a indiqué lundi son CEO, Niky Terzakis.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique