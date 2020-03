"Virus chinois": Pékin "indigné" par le tweet de Donald Trump

(Belga) La Chine s'est dite mardi "fortement indignée" par un tweet la veille du président américain Donald Trump, dans lequel il évoquait un "virus chinois" en référence au nouveau coronavirus provoquant le Covid-19.

La diplomatie et les médias chinois sont vent debout depuis plusieurs semaines contre l'utilisation par Washington de cette expression, qu'ils jugent inutilement stigmatisante envers leur pays. "Les États-Unis soutiendront vigoureusement les secteurs d'activités, comme les Compagnies aériennes et autres, qui sont particulièrement touchées par le virus chinois", a écrit lundi soir M. Trump. Des membres de son administration avaient déjà utilisé des expressions similaires, mais jamais jusqu'à présent le président américain. "Nous sommes fortement indignés, et fermement opposés" à l'utilisation de cette expression, a indiqué lors d'une conférence de presse Geng Shuang, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la communauté internationale sont clairement opposées au fait de lier un virus avec des pays ou des régions spécifiques, et contre toute stigmatisation." L'agence de presse officielle Chine nouvelle a jugé mardi dans un commentaire que l'utilisation de "noms racistes et xénophobes pour rejeter la responsabilité de l'épidémie sur d'autres pays ne peut que révéler l'irresponsabilité et l'incompétence de certains politiques". Le tweet de Donald Trump a également suscité la controverse aux Etats-Unis. "La communauté des Américains d'origine asiatique -- des gens dont VOUS êtes au service -- souffrent déjà. Ils n'ont pas besoin que vous alimentiez encore plus l'intolérance", a tweeté Bill de Blasio, le maire de New York, l'un des Etats les plus touchés du pays. (Belga)