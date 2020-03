Limite du nombre de clients au même moment dans un magasin demain: longues files aux supermarchés aujourd'hui (photos)

La fédération des commerces et des services en Belgique Comeos a adopté de nouvelles mesures, en concertation avec le virologue Marc Van Ranst, qui entreront en vigueur à partir de mercredi midi afin de garantir la sécurité des clients et du personnel.

"A partir de mercredi midi, nous allons faire en sorte qu’il n’y ait pas plus que 1 client pour 10 mètres carré de magasin. C’est une mesure radicale qui va demander beaucoup de collaboration des clients mais c’est vraiment pour le bien de tout le monde, des clients mais également du personnel qui travaille dans le magasin", a expliqué Dominique Michel, administrateur délégué de Comeos, ce matin lors d'une conférence de presse. "On demande à toutes les personnes de venir faire leurs courses seul". Par la voix de Dominique Michel, Comeos a tenu à rassurer sur le fait que les magasins de grande distribution restaient ouverts et ne rencontraient aucun problème d'approvisionnement. Cependant, et malgré cette annonce, de nombreux citoyens se sont rués dans les magasins. En témoignent, ces photos que vous nous avez envoyées via le bouton orange Alertez-nous.



Colruyt (Auderghem)



Lidl (Molenbeek-Saint-Jean)



Match (Bruxelles)



Colruyt (Evere)



Aldi (Namur)