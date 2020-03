Coronavirus: voici les mesures exceptionnelles de Colruyt qui ferme ses magasins non-alimentaires

Le groupe Colruyt a annoncé ce mardi de nouvelles mesures qui seront prises « le plus rapidement possible » dans tous ses magasins d’alimentation. Le Collect&Go est fortement réduit jusqu’à nouvel ordre et en parallèle, le groupe ferme totalement ses magasins non-alimentaires.

Les mesures dans les magasins Colruyt, OKay, Spar Colruyt Group, Bio-Planet et Cru

- "Nous demandons à nos collaborateurs en magasin de porter des gants. Nous en envoyons maintenant des stocks supplémentaires dans nos différents points de vente. Nous demandons également au personnel de notre magasin de continuer à se laver les mains régulièrement, quel que soit le volume de travail."

- "Les charrettes et les caisses sont régulièrement désinfectées."

- "Nous demandons à nos clients de toujours garder une distance d'au moins 1 mètre ou d'une charrette par rapport aux autres clients et au personnel du magasin."

- "Pour garantir la distance et la sécurité, nous limitons le nombre de clients à 1 client par 10 m². Pour chaque magasin, le gérant peut donc décider de ne pas laisser entrer, de façon temporaire, de nouveaux clients, en fonction de l’affluence."

- "Nos collaborateurs ne peuvent plus remplir les sacs de nos clients, nous demandons à nos clients de le faire eux-mêmes. C'est une autre façon de garder nos distances."

- "Dans la mesure du possible, nous demandons à nos clients de venir seul au magasin afin de faire leurs achats. De cette façon, nous limitons le nombre de personnes dans le magasin."

- "Nous demandons à nos clients de payer par voie électronique autant que possible."

Le Collect&Go ralenti jusqu’à nouvel ordre

"Nous arrêtons de préparer les commandes Collect&Go dans nos magasins Colruyt, et ce jusqu'à nouvel ordre. L’affluence dans nos magasins fait qu’il n’est plus possible d’y préparer les commandes passées en ligne. Cependant, nous sommes toujours en mesure de préparer les commandes dans nos deux centres de distribution et pouvons continuer à livrer environ 90 points de collecte Collect&Go", annonce le groupe.

Pas de risque de pénurie

"Nous appelons nos clients à rester calmes et à faire preuve de respect envers nos collaborateurs dans les magasins. Nous faisons l’impossible afin de pouvoir servir chacun d’entre eux. Nous insistons sur le fait que faire des stocks n’est pas nécessaire ni souhaitable. Il n’y a pas de risque de pénurie et la chaîne logistique tourne à plein régime. Nos collaborateurs en magasin font le maximum afin de remplir les rayons le plus rapidement possible."

Fermeture des magasins non alimentaires

"Colruyt Group a décidé de fermer tous les magasins physiques Dreamland, Dreambaby et fiets ! à partir du mercredi 18 mars 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure s'applique également aux magasins d'occasion de Newstory et aux pop-ups Terrasse & Jardin de Dreamland. Les boutiques en ligne de ces trois formules de magasins et de Collishop resteront ouvertes. Les points de collecte Collishop dans les magasins de Colruyt Group resteront disponibles. Tous les clients qui ont une liste de naissance chez Dreambaby seront contactés afin de compléter la liste de naissance et de s’organiser pour la livraison."

Le personnel des bureaux réquisitionné pour aider à la chaîne logistique

Colruyt annonce que "les employés des services de soutien ont la possibilité de travailler à domicile si leurs tâches le leur permettent"

Pour les autres, "il est impératif qu'un nombre suffisant d'employés reste disponible dans nos magasins, nos ateliers de production, nos centres logistiques et nos transports. Nous allons avoir besoin de milliers d'employés supplémentaires des autres départements pour y parvenir. Nous demanderons aux collaborateurs qui ne remplissent pas un rôle dans la continuité des fonctions critiques opérationnelles de renforcer les équipes dans les magasins, la production et la logistique lorsque cela s’avère nécessaire. Les exemples de ces fonctions critiques sont la gestion des stocks, les systèmes informatiques, le traitement des salaires, et la communication interne et externe. Les collaborateurs qui, de par les circonstances actuelles, n’ont plus de tâches à effectuer seront prioritairement appelés afin d’aller aider dans les magasins et la chaîne logistique", annonce Colruyt.

Dissémination des travailleurs de bureau dans les immeubles

"Pour les collaborateurs qui doivent ou veulent de toute façon venir au bureau, nous avons pris quelques mesures supplémentaires, en nous concentrant sur une répartition maximale dans nos bureaux :

Un appel à nos collaborateurs à se répartir autant que possible dans différents bureaux, ainsi qu'à utiliser au maximum les salles de réunion et les cantines comme espace de bureau supplémentaire. (…) Les heures d'ouverture sont étendues à la période comprise entre 6 heures et 22 heures. (…) Les heures d'ouverture de nos cantines ont été étendues. Les employés peuvent s'y rendre de 11h00 à 15h00. Nous demandons également aux collaborateurs de laisser une chaise vide entre eux, de prendre leur repas ailleurs en cas de manque de place (dans les salles de réunion ou à l'extérieur) et de payer par voie électronique. (…) Les réunions (internes et externes) sont reportées autant que possible (…) ou ont lieu via Skype. (…) Nos bureaux régionaux et nos bureaux partagés resteront à la disposition de nos employés. Nous leur demandons d'en faire un usage maximal. En outre, nous ouvrons nos maisons de la Colruyt Group Academy en tant que bureaux régionaux supplémentaires. Elles sont ouvertes entre 7 heures et 21 heures et permettent de proposer quelque 400 places supplémentaires. Nous évitons ainsi de surcharger les bureaux régionaux et les bureaux partagés. (…) Le bus-bureau ne circulera plus à partir du mercredi 18 mars 2020."