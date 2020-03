Coronavirus: les élèves pourront recevoir des travaux à faire, mais pas de nouveaux apprentissages

La ministre francophone de l'Education, Caroline Désir (PS), et les différents acteurs de l'enseignement ont convenu mardi d'une série de mesures pratiques pour assurer une certaine continuité des apprentissages à domicile pour les enfants malgré les trois semaines de suspension des classes pour freiner la propagation du Covid-19 en Belgique.



L'objectif de ces mesures sera de favoriser le travail à domicile des élèves durant les trois semaines à venir, mais dans un cadre commun bien précis afin d'assurer l'égalité des élèves devant ces apprentissages. Une série de balises ont ainsi été convenues, notamment l'interdiction pour les enseignants de délivrer de nouveaux apprentissages à leurs élèves, mais de se concentrer plutôt sur des activités de remédiation, de consolidation et de dépassement des apprentissages déjà acquis. Ces travaux devront "être proportionnés dans le contenu et le temps à y consacrer", précise mardi la ministre Désir dans un communiqué.

Une évaluation formative

Les enseignants devront notamment tenir compte de l'absence d'accompagnement pédagogique des élèves qui sont parfois seuls à la maison. Les travaux demandés devront donc pouvoir être réalisés "en parfaite autonomie". Dans l'enseignement secondaire, comme plusieurs enseignants sont susceptibles d'en distribuer, une coordination entre eux est souhaitée. Etant donné que les familles ne disposent pas toutes des mêmes outils informatiques à la maison, les enseignants qui souhaitent recourir à ces modalités d'apprentissage en ligne devront "impérativement s'assurer que chaque élève du groupe-classe dispose du matériel et du soutien pour s'y consacrer dans des conditions optimales", souligne encore la ministre.

Enfin, ces travaux à domicile ne pourront aucunement faire l'objet d'une évaluation sommative, mais seulement d'une évaluation formative (sans notation). Une circulaire ministérielle clarifiant tout cela sera envoyée ce mardi encore vers les écoles. Par ailleurs, la tenue des stages, très courants dans l'enseignement technique et le professionnel, est suspendue pour tous les élèves, à l'exception de ceux organisés dans le secteur de la santé. Les acteurs de l'école ont également évoqués mardi la question du maintien des épreuves certificatives externes (CEB, CE1D, ... ) organisées chaque année en juin, mais il a été convenu d'attendre la fin des vacances de printemps pour se positionner à ce sujet.

