Coronavirus: Ryanair réduit ses vols vers et depuis l'Espagne, les Baléares et les Canaries

Le groupe aérien Ryanair (y compris Buzz et Lauda) a annoncé mardi qu'il allait réduire considérablement son programme de vols à destination et en provenance d'Espagne, des îles Baléares ainsi que des îles Canaries du dimanche 15 mars à 00h00 au vendredi 20 mars à 00h00. Cette décision a été prise en réponse à la décision du gouvernement espagnol de "verrouiller" tout le pays pour contenir la propagation du virus Covid-19, a précisé le groupe.



"Aujourd'hui, nous annulons l'enregistrement de tous les clients ayant une réservation sur les vols quittant l'Espagne du 21 mars au 28 mars et leur conseillons de demander un changement de vol gratuit à une autre date via notre service en ligne", précise la compagnie aérienne. Deuxième pays d'Europe le plus touché, l'Espagne est depuis samedi en état d'alerte, confinant chez eux ses 46 millions d'habitants sauf pour se rendre au travail, à la pharmacie, ou pour faire des courses alimentaires. De son côté, le gouvernement des Baléares a demandé mardi aux 25.000 touristes présents dans l'archipel de le quitter le plus rapidement possible. Les autorités locales sont en train de plancher sur un plan de rapatriement, selon la présidente régionale Francina Armengol.