Mort de l'écrivain et militant russe Edouard Limonov

L'écrivain et militant politique russe Edouard Limonov est mort mardi à Moscou, a annoncé son parti "Autre Russie" dans un communiqué.

"Aujourd'hui, 17 mars, est mort à Moscou Edouard Limonov. Tous les détails seront transmis demain", a affirmé le parti, fondé par Edouard Limonov, dans un message sur son site internet.

"Malheureusement, (sa mort) a eu lieu il y a une demi-heure à l’hôpital", a dit le député communiste Sergueï Chargounov, à l'agence de presse TASS.

"Jusqu'au bout, il gardait le contact et discutait, on pouvait lui écrire. Il avait l'esprit clair et était en bonne santé", a-t-il ajouté.

Agé de 77 ans, Edouard Limonov est notamment célèbre pour une série de romans sulfureux narrant son exil aux Etats-Unis, du temps de l'URSS,dans les années 1970.

Dans les années 1980, il avait vécu à Paris et participé à plusieurs revues littéraires.

Retourné en Russie dans les années 1990, après la chute de l'Union soviétique, Edouard Limononov avait fondé un parti d'opposition "national-bolchévique" et y avait activement milité.

Il avait également rejoint des groupes nationalistes proserbes pendant les guerres en ex-Yougoslavie, s'attirant de nombreuses critiques.

Plus récemment, il avait soutenu l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou, en 2014.

En France, il avait bénéficié d'un important regain d'attention après la parution en 2011 du roman "Limonov" de l'écrivain Emmanuel Carrère.