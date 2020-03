Coronavirus - L'ONU suspend les relocalisations de réfugiés en raison du virus

(Belga) L'ONU a annoncé mardi la suspension jusqu'à nouvel ordre des relocalisations de réfugiés, craignant qu'ils ne se retrouvent victimes des limitations imposées à l'entrée sur le territoire de nombreux pays pour faire face à la propagation du coronavirus.

Les agences des Nations unies chargées des réfugiés et des migrations ont ensemble fait savoir qu'elles cherchaient à éviter pour le moment les départs de personnes dont la réinstallation dans des Etats tiers a déjà été approuvée. "Des pays réduisant de manière drastique les entrées sur leur territoire par suite de la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et des restrictions dans les transports aériens étant introduites, les préparatifs de voyage en vue de relocaliser les réfugiés sont actuellement sujets à de fortes perturbations", ont expliqué le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces deux agences ont en outre souligné que des pays avaient aussi provisoirement interrompu les arrivées des réfugiés en vue d'une installation sur leur territoire pour tenter d'endiguer la maladie. Au total, dans le monde entier, 70 millions de personnes ont dû s'enfuir de chez elles en raison de conflits, persécutions, violences et violations de leurs droits, dont plus de 20 millions sont des réfugiés, d'après l'ONU. En 2019, 1,4 million de personnes avaient eu besoin d'être relocalisées, mais seules environ 55.000 d'entre elles ont pu partir l'année dernière en vue d'une réinstallation ailleurs.