La Gambie annonce un premier cas de coronavirus sur son territoire

(Belga) La Gambie a enregistré son premier cas de coronavirus, a annoncé mardi son ministre de la Santé, après des annonces gouvernementales de mesures visant à contenir la propagation de la pandémie.

Dans une allocution télévisée, le ministre de la Santé Ahmadou Lamin Samateh a déclaré que les autorités du petit pays ouest-africain avaient détecté la contamination au coronavirus d'une jeune femme récemment revenue du Royaume-Uni. Elle s'est isolée après s'être sentie fiévreuse, avant d'être testée positive au Covid-19. "Tous les passagers arrivés par le même vol ou en contact avec le cas confirmé seront retrouvés et placés en isolation", a assuré le ministre. Un peu plus tôt, dans une allocution télévisée, le président Adama Barrow avait annoncé l'interdiction des rassemblements publics et la fermeture des écoles pour trois semaines à partir de mercredi. Par ailleurs, les voyageurs arrivant de pays touchés par la pandémie seront placés en quarantaine pendant deux semaines. (Belga)