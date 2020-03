Coronavirus: À leur fenêtre, tonnerre d'applaudissements des Français pour le personnel soignant (vidéo)

Comme leurs voisins espagnols ou italiens ces derniers jours, les Français ont applaudi mardi soir, de leurs appartements où ils sont confinés, le personnel soignant en première ligne contre l'épidémie de coronavirus.



Le mot d'ordre avait été donné sur les réseaux sociaux dans la journée et relayé par plusieurs députés: "Tout le monde à sa fenêtre, velux ou balcon à 20H pour applaudir le personnel hospitalier. Tous les soirs à 20H pile. Passe le message à tes voisins. On ne sera que quelques-uns au début mais petit à petit, cela va se répandre".



"Bravo les soignants": dans les rues de Paris, Lyon, Marseille ou encore Ajaccio, la clameur s'est fait entendre à 19H00 puis de nouveau à 20H00.



"Un énorme merci pour ce soutien ! #OnApplaudit en TT. Une autre façon de soutenir nos soignants c'est bien sûr: #RestezChezVous" a tweeté peu après l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).



Les Français ont entamé mardi un confinement de deux semaines au moins, inédit dans l'histoire du pays, pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus comparée à une "guerre" à mener par Emmanuel Macron.



Ces mesures extrêmes visent à empêcher l'envolée des contaminations et la saturation des services d'urgence.



Au total, La France a enregistré 175 décès (27 de plus que la veille) et de 7.730 personnes ont été testées positives (1.000 nouveaux cas en 24 heures).



Parmi elles, près de 700 patients dans un état grave étaient en réanimation (contre 400 dimanche) sur un total de 2.579 malades hospitalisés, selon le bilan de la Direction générale de la Santé (DGS).

