Confinement coronavirus: actuellement inaccessibles le week-end, les salons lavoirs seront-ils totalement fermés?

Nous avons été interpellés par plusieurs personnes via le bouton orange Alertez-nous concernant les salons lavoirs en Belgique suite aux mesures renforcées annoncées par la Première ministre Sophie Wilmès hier soir. "Pour beaucoup de personnes, c’est vraiment nécessaire s’ils n’ont pas les moyens chez eux", remarque un de nos alerteurs.

Ce matin, c’était le flou pour plusieurs gérants de salons lavoirs: "J’ai posté un message sur Facebook annonçant la fermeture", confie Maxime, gérant du Lavoir des 4 Saisons à Leval, dans le Hainaut. "Mais c’était par prudence, je dois me renseigner pour savoir si nous devons fermer ou non. On ne sait pas trop pour l’instant", poursuivait-il. Sur Facebook, ils sont plusieurs gérants à exprimer leur incertitude.

Un arrêté ministériel ce matin

Avant ces nouvelles mesures, les lavoirs, avec ou sans personnel, étaient considérés comme des commerces non-essentiels. Ils pouvaient donc ouvrir leurs portes en semaine mais ils devaient fermer le week-end. Hier, le Conseil National de Sécurité élargi aux Ministres-présidents a donc annoncé la fermeture totale des magasins et commerces non-essentiels à l’exception des magasins alimentaires, des pharmacies, des magasins d’alimentation pour animaux et les libraires (découvrez les règles de confinement pour les magasins). Selon cette annonce, les salons lavoirs devraient donc être fermés.

Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas encore une certitude selon l'administration. "Sur ce cas précis, je ne peux pas encore vous répondre", avoue Etienne Mignolet, porte-parole adjoint du SPF Economie. "Un arrêté ministériel va être pris ce matin avec la liste précise des commerces et des fermetures. Ce n'est pas parce qu'un commerce devait fermer le week-end lors des premières mesures qu'il devra forcément fermer totalement aujourd'hui". La réponse devrait normalement nous parvenir dans la matinée.

