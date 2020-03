Coronavirus: en plein dans la démesure américaine avec cette FILE INTERMINABLE devant un supermarché (vidéo)

On était étonné ces derniers jours par des files de clients inquiets aux caisses puis devant l'entrée de grandes surfaces. Mais ce sont des "filettes" de rien du tout par rapport à cette file filmée par un automobiliste en Floride aux Etats-Unis, pays de la démesure. Celle-ci semble véritablement sans et s'étire longuement sur le trottoir, les clients et leur chariot de courses s'empilant à perte de vue.

La Floride et ses nombreux retraités inquiets

Avec ses palmiers, son climat ensoleillé et ses soirées bingos, la Floride est l'un des Etats recensant le plus grand nombre de personnes âgées aux Etats-Unis. Mais cette population est particulièrement vulnérable face à l'épidémie de nouveau coronavirus.

"Tout est incertain parce que nous ne savons pas comment cela va se terminer ni le niveau de gravité que cela va atteindre", explique Anita Lammersdorf, une Américano-Lituanienne de 81 ans, ex-agent immobilier.

Elle répond à l'AFP juchée sur le pas de sa porte, entourée d'orchidées, à quatre mètres des journalistes, respectant les recommandations des autorités sanitaires.

Mme Lammersdorf a un stimulateur cardiaque mais n'est pas atteinte d'autres maladies qui pourraient l'inquiéter en cas d'infection. "J'espère être assez forte pour faire face à ce gars lorsque qu'il se présentera", indique-t-elle en parlant du coronavirus. Elle vit à Delray Beach, au nord de Miami, après avoir passé une grande partie de sa vie dans la capitale, Washington, et au Venezuela. Comme elle, beaucoup de seniors aux Etats-Unis et à travers le monde s'installent dans le +Sunshine State+ pour leur retraite. D'autres, surnommés "oiseaux migrateurs", viennent ici quatre ou cinq mois dans l'année pour profiter du soleil et esquiver l'hiver du Nord. La Floride concentre ainsi habituellement la plus grande proportion de personnes du troisième âge aux Etats-Unis: 20,5% de sa population a plus de 65 ans, selon une étude publiée en 2019 par l'association Population Reference Bureau (PRB).

Seul le Maine l'a dépassé l'année dernière avec 20,6% de seniors parmi ses 1,3 million d'habitants mais la Floride, troisième Etat le plus peuplé du pays, compte tout de même 1,1 million de personnes de plus de 80 ans.

Certains sont en maison de retraite mais la grande majorité vit de façon indépendante dans des complexes résidentiels réservés aux personnes âgées avec terrains de golf, de tennis et ateliers bridge ou bingo.

"Ce virus est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, et la situation démographique de la Floride est plutôt unique dans ce pays", souligne Jeff Johnson, directeur local de l'association AARP, qui vient en aide aux plus de 50 ans.

L'épidémie de Covid-19, qui a provoqué la fermeture de frontières et le confinement de millions de personnes à travers le monde, est particulièrement létale pour les personnes avec des problèmes de santé, notamment cardiaques et respiratoires, et pour les plus de 60 ans.

Le taux de mortalité chez les personnes de plus de 80 ans atteint 21,9%, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, réalisé en partenariat avec les autorités chinoises.

"Même s'il y a des dizaines de milliers (de personnes) dans des maisons de retraite, il y a des millions d'habitants de Floride qui vivent très heureux dans leurs communautés résidentielles. Evidemment nous devons aussi faire attention à eux", ajoute M. Johnson.

Les autorités de Floride ont déjà exhorté les habitants à limiter les visites dans les maisons de retraite et certains complexes résidentiels ont pris des mesures de distanciation sociale, annulant les activités de groupe et privilégiant les réunions entre voisins par téléphone.

A Pompano Beach, dans une communauté résidentielle pour les plus de 55 ans au nord de Miami, deux Québécois de plus de 70 ans tentent de prendre les choses avec légèreté.

"Ce sera long et grave, très grave", reconnaît Denise Bedard. "Mais nous sommes en bonne santé et nous nous lavons les mains comme il faut", ajoute-t-elle.

La Floride compte 216 cas confirmés de personnes contaminées par le Covid-19, selon les statistiques de l'Université Johns-Hopkins, et ce chiffre continue de grimper rapidement.

Pour l'instant, "il ne reste plus qu'à espérer. Mais je suis inquiète. Je suis inquiète pour tout le monde. J'essaie de faire le plus attention possible", détaille Mme Lammersdorf.